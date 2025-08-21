La noche del miércoles fue protagonista del comienzo del Torneo Clausura de Primera División de la ABO, con tres partidos disputados y uno postergado. En este caso, pudimos visualizar las victorias de Racing, Independiente de Tandil y El Fortín, en tanto que el cotejo entre Chacarita de Azul y Estudiantes fue reprogramado.

En el gimnasio "Amadeo Bellingeri", el clásico quedó en manos de El Fortín, dónde el local le ganó por 83 a 48, en lo que significó la vuelta del conjunto "carbonero" a los torneos de la Asociación en la máxima categoría, después de no haber sido partícipe del torneo Apertura. Valentín Lucini fue quién anotó más punto en el local, con 14. Por otro lado, Bruno Gómez González anotó 16 en el "carbonero" y fue el máximo artillero del encuentro.

Por otro lado, en un encuentro muy parejo, Pueblo nuevo no pudo como local ante el campeón vigente. Independiente de Tandil lo ganó por diez tantos de diferencia, por 75 a 65 y comenzó de buena manera la defensa del título. Franco Dupin, con 17 tantos, fue el máximo anotador del local y del partido. Mientras que en la visita, Sebastián Ojeda y Lautaro Lanusse anotaron 14 puntos.

Por último, en Sierras Bayas, Racing se quedó con un triunfo contundente ante el "León Serrano" por 93 a 43, con Tomás Ciuffetelli y Federico Vázquez como los máximos anotadores con 16 tantos. Del lado local, también marcó 16 unidades Ismael Miranda.

En cuanto al cotejo entre Chacarita y Estudiantes, debemos decir que fue postergado con fecha a confirmar. En consecuencia, el conjunto que quedó libre fue Sport Club Trinitarios de Bolívar.

B.T

Foto: Fabián Casanella