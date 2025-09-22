Este pasado fin de semana, Agustín Vernice cerró su temporada disputando el prestigioso torneo internacional de canoa sprint celebrado en Rusia. Allí cosechó cuatro medallas para su estantería y ahora descansará para comenzar a diagramar su calendario 2026, que aún no está definido. Eso sí, de reojo, siempre está “Los Ángeles”.

El Embajador Olímpico se subió al podio en cuatro ocasiones, consiguiendo tres medallas de plata y una de bronce, junto a un cuarto puesto. En pruebas que exigieron velocidad, resistencia y trabajo en equipo, que fueron desde los 100 y 500 metros hasta la durísima distancia de 5.000 metros, el olavarriense demostró una vez más su calidad y su carácter competitivo frente a la élite mundial.

La Copa es reconocida por su formato singular, ya que ningún otro torneo ofrece un programa tan diverso de carreras de canoa y kayak. Su éxito radica en un concepto simple pero desafiante: reunir en un mismo evento a campeones olímpicos, figuras consagradas y jóvenes talentos, en competencias de gran atractivo para atletas y público.

Con esta actuación, Agustín Vernice cerró su temporada 2025 reafirmando su lugar entre los cinco mejores del mundo y confirmando que su esfuerzo lo mantiene siempre con la mirada puesta en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Gentileza: Prensa del Club Estudiantes de Olavarría