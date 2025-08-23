Agustín Vernice finalizó quinto en el Campeonato Mundial de Velocidad de Italia
Este sábado se disputó en Milán, Italia, la Final A de K1 1000m del Campeonato Mundial y Agustín Vernice, finalizó en el quinto puesto con una marca de 3:28.92.
Se ubicó por detrás de Kopasz (campeón olímpico), Green, Pimenta y Dostal. El ritmo de Vernice en esta competencia en general fue muy bueno y logró un excelente tiempo para estar entre los cinco mejores del mundo.
“Un gran orgullo para todos, no solo para nuestro Club, sino para el país y el continente ya que Agustín es el máximo exponente del canotaje argentino desde hace tiempo”, expresaron desde el Club Estudiantes de Olavarría.
Fuente:Prensa Estudiantes