Alan Báez, más conocido en el ambiente como “El Pampa”, volvió a Ferro luego de varios años. Con su experiencia y sabiduría, el arco del “carbonero” es sinónimo de seguridad. En exclusiva en “60 Minutos”, habló con Fabián Casanella y Braian Tiseira, contando cómo fue su arreglo con la institución, recordó su viejo paso por el club de la Av. Pringles, donde llegó a la final del Regional Amateur en 2019, y deslizó cómo superó esta temporada en el Torneo Federal A.

Dentro de sus palabras, no ocultó el sentimiento especial que tiene para con la gente de Ferro, algo que es recíproco. A esto destacó: “Volver a Ferro era una deuda pendiente. Ya habían intentado traerme en otras temporadas, pero mi situación era distinta. La gente de Ferro siempre me trató bien y yo estoy agradecido por todo eso. Me siento muy feliz de poder regresar”, contó. A su vez, expresó: “Va a ser un torneo muy competitivo, muy peleado. Hay planteles que se arman muy bien y el torneo es muy corto. Intentaremos armar un buen grupo y sumar desde donde nos toque”.

Por último, dijo: “El fin de semana estaré llegando a la ciudad y el lunes comienzo a entrenar con mis compañeros. Tengo muchas ganas de empezar”, culminó.