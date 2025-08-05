En la noche del lunes, Olavarría le brindó su merecido reconocimiento a Alejandro Diez, el basquetbolista surgido en Ferro Carril Sud y con destacado paso en Estudiantes, quien recientemente superó los mil partidos en la Liga Nacional de Básquet jugando para Ferro Carril Oeste, un hito que sólo lo han logrado cuatro jugadores. El evento se realizó en el Teatro Municipal, organizado por la Subsecretaría de Deportes. En la ocasión el intendente Wesner le hizo entrega del Decreto en el que se lo declaró como “vecino destacado”.

La jornada comenzó minutos después de las 19:30 , ante una muy buena concurrencia de público, entre la que sobresalió la presencia de muchos chicos y chicas que integran las divisiones formativas del básquet local, también pudo verse a dirigentes de la ABO (Asociación de Básquet de Olavarría), ex jugadores, entrenadores y comunidad en general.

El evento tuvo la presencia del Intendente Maximiliano Wesner, acompañado por el Subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, el Director de Gestión Deportiva Enzo Jarrie y el Director de Gestión Territorial Leonardo Yunger. Allí también se ubicaron familiares, amigos, ex compañeros y ex entrenadores de Alejandro Diez, como el caso de Carlos “Charly” Macías y Fernando Ottaviano.

El basquetbolista olavarriense, quien actualmente defiende los colores de Ferro Carril Oeste, ante las consultas de los periodistas locales Christian Gallego y Marcelo Manolio realizó un repaso de su carrera, desde sus orígenes en el “carbonero” y su paso al “bataraz”, equipo en el que debutó en la Liga Nacional de Básquet, hasta su paso por clubes de gran importancia dentro del básquet argentino como Peñarol del Mar del Plata o Boca Juniors.

Sin dudas algunos de los momentos más destacados surgieron de los saludos de ex-compañeros de la talla de Leo Gutiérrez y Facundo Campazzo, de la “oveja” Sergio Hernández, quien fue su entrenador, y el periodista Fabián Pérez.

El intendente Wesner le hizo entrega del Decreto Municipal en el que se lo declaró como “vecino destacado” y expresó: “Gracias por acercarse a nuestro Teatro, el teatro de todos, para compartir esta charla abierta con este fenómeno, con este embajador olavarriense que tan bien nos representa”, destacó al tomar la palabra y saludar a las personas presentes.

“Por sobre todas las cosas me quedo con lo conceptual, con los valores que nos repetiste, que nos decís que el conjunto es más que la suma de las partes. Que el básquet es un juego de roles, es un juego de equipo, siempre aportando el conjunto, aportando el equipo y creer que tanto todo dentro como fuera de la cancha, en el equipo y en la vida, que el equipo es el todo. Ese sentido que le queremos dar a la vida, el de transitar de manera comunitaria, transitar el deporte pensando en los compañeros, pensando en el conjunto por sobre todas las cosas. Me quedo con eso. Muchísimas gracias por aceptar ser parte de este ciclo de charlas que venimos teniendo”, concluyó el intendente de Olavarría.

En materia de reconocimientos, Alejandro Diez también recibió distinciones y placas por parte del Concejo Deliberante, de la ABO y del club Ferro Carril Sud, que fue en manos de su familia. En el cierre, se realizaron varios sorteos entre todos los presentes, en el que estuvieron en juego dos pelotas y una camiseta autografiada.

