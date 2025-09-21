La misma tuvo largada en el barrio Los Robles, donde funciona el nivel primario de la institución.

El primer lugar en la general de los 10K fue para Luciano Sosa, con un tiempo de 34’49”; mientras que en los 5K, en primer lugar llegó Jeremías Natanael Peralta con 17’22”.

Contó con la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría.

