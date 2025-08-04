Alumnas de la Escuela de Gimnasia Olavarriense Rie competirán en Uruguay
Se trata de 5 chicas que formarán parte de un torneo internacional que se realizará en Montevideo los días 6 y 7 de septiembre.
La profesora Anabella Mosutto dialogó con Radio Olavarría al respecto.
A su vez, pidió colaboración para solventar los gastos de viaje, alojamiento, insripción y alojamiento de las gimnastas. Quienes puedan colaborar deben hacerlo a través del Alias COMPETENCIARIE.
Mosutto también se refirió al trabajo que realizan desde la escuela y la importancia del deporte para los adolescentes.