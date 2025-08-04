La profesora Anabella Mosutto dialogó con Radio Olavarría al respecto.

A su vez, pidió colaboración para solventar los gastos de viaje, alojamiento, insripción y alojamiento de las gimnastas. Quienes puedan colaborar deben hacerlo a través del Alias COMPETENCIARIE.

Mosutto también se refirió al trabajo que realizan desde la escuela y la importancia del deporte para los adolescentes.