El pasado 21 de septiembre Boca empató con Central Córdoba de Santiago del Estero 2 a 2 y fue la última vez que Miguel Ángel Russo pisó la Bombonera. Andrés Arouxet, como cada vez que el xeneize juega de local, estuvo presente e inmortalizó una de las últimas imágenes de Russo como entrenador de Boca. “Ese día a Miguel ya lo veíamos muy mal, le costaba caminar, a tranco muy lento. Fue muy duro verlo así; era elección de él estar ahí, siempre se encargó de remarcarlo. En el Mundial de Clubes pudo compartir pasillo con él y se lo veía bien, pero ya en los últimos partidos el semblante era otro, el color de su piel era distinto, ya se lo veía mal y la situación fue empeorando día a día hasta volverse irreversible”, manifestó. Foto Andrés Arouxet.