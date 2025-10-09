Andrés Arouxet: “Se sabía que la situación era muy dura e irreversible”
El periodista pudo registrar una de las últimas fotografías de Miguel Ángel Russo en la Bombonera y se expresó en LU32 sobre cómo vio al entrenador la última vez que pudo dirigir al primer equipo de Boca Juniors.
El pasado 21 de septiembre Boca empató con Central Córdoba de Santiago del Estero 2 a 2 y fue la última vez que Miguel Ángel Russo pisó la Bombonera. Andrés Arouxet, como cada vez que el xeneize juega de local, estuvo presente e inmortalizó una de las últimas imágenes de Russo como entrenador de Boca. “Ese día a Miguel ya lo veíamos muy mal, le costaba caminar, a tranco muy lento. Fue muy duro verlo así; era elección de él estar ahí, siempre se encargó de remarcarlo. En el Mundial de Clubes pudo compartir pasillo con él y se lo veía bien, pero ya en los últimos partidos el semblante era otro, el color de su piel era distinto, ya se lo veía mal y la situación fue empeorando día a día hasta volverse irreversible”, manifestó. Foto Andrés Arouxet.