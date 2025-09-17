Andrés Illekis dialogó con Fabián Casanella y Braian Tiseira, en “60 Minutos”, en la previa de su enfrentamiento ante Racing por la séptima fecha del torneo local, y después de lo que fue la gran victoria ante Espigas del pasado fin de semana.

El experimentado defensor expresó: “No es casualidad que Municipales esté puntero del campeonato. Hemos podido hacer bien las cosas y el plantel está muy bien”, detalló. A su vez, agregó: “Me siento muy bien, el plantel me recibió de muy buena manera y estamos trabajando mucho para estar viviendo este momento”, concretó Illekis.

B.T.