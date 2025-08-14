Un importante encuentro para el futuro de APPS se desarrolló en la noche del martes que dejó algunas confirmaciones para lo que resta del 2025.

En principio, uno de los puntos salientes de la noche fue que los pilotos presentes en esta reunión, en su mayoría, definieron no volver a correr en la Bota, por lo que el escenario del club Estudiantes quedó definitivamente fuera del calendario 2025 de las tres categorías.

Por otro lado, estuvieron presentes directivos del AMCO para presentar sus ideas ante los pilotos y buscar la posibilidad de que vuelva la actividad al “Hermanos Emiliozzi”. Si bien, no hay una confirmación, esta todo encaminado para que esto ocurra en el mes de octubre.

De esta manera el calendario quedaría con San Cayetano el 31 de agosto, el 14 de septiembre se correría nuevamente en el “Oscar Mauricio Franco” de Azul para pasar al AMCO el 12 de octubre.

Las dos últimas fechas todavía no tienen escenarios confirmados, pero hay varios trazados que pugnan por tener a estas categorías en el cierre del torneo 2025.