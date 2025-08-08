Árbitros de Olavarría aprobaron la prueba física del Consejo Federal
Fue este jueves en la pista de atletismo de la ciudad de Tandil, dónde diez de ellos superaron la exigente prueba física y teórica para poder dirigir el próximo Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.
El jueves por la mañana, ante la atenta mirada de preparadores físicos e instructores de la Asociación del Fútbol Argentino, diez árbitros de la Asociación de Árbitros de Olavarría aprobaron la prueba física y teórica que los habilita para impartir justicia en todos los torneos del Consejo Federal de Fútbol durante este 2025 y el 2026.
La prueba constaba de seis pasadas de 40mts en seis segundos, para luego pasar a la segunda instancia dónde debían realizar cuarenta pasadas en un intermitente de 75mts en 15 segundos y los 25mts restantes en 20 segundos. Posteriormente a esto, se desarrolló el exámen teórico en el cual se encontraron con diez preguntas de reglamentación.
Dentro de los colegiados que superaron esta instancia están: Florencia Salguero, Guadalupe Rodriguez, Jerónimo Navas, Gonzalo Moreno, Lautaro Bessia, Alejandro Scipioni ,Ariel Benito, Franco Rojas, Emiliano Peralta y Julian Figueroa.
A su vez, entre los intructores de AFA presentes, estaba el ex-Árbitro Internacional Juan Pablo Pompei.
B.T