El jueves por la mañana, ante la atenta mirada de preparadores físicos e instructores de la Asociación del Fútbol Argentino, diez árbitros de la Asociación de Árbitros de Olavarría aprobaron la prueba física y teórica que los habilita para impartir justicia en todos los torneos del Consejo Federal de Fútbol durante este 2025 y el 2026.

La prueba constaba de seis pasadas de 40mts en seis segundos, para luego pasar a la segunda instancia dónde debían realizar cuarenta pasadas en un intermitente de 75mts en 15 segundos y los 25mts restantes en 20 segundos. Posteriormente a esto, se desarrolló el exámen teórico en el cual se encontraron con diez preguntas de reglamentación.

Dentro de los colegiados que superaron esta instancia están: Florencia Salguero, Guadalupe Rodriguez, Jerónimo Navas, Gonzalo Moreno, Lautaro Bessia, Alejandro Scipioni ,Ariel Benito, Franco Rojas, Emiliano Peralta y Julian Figueroa.

A su vez, entre los intructores de AFA presentes, estaba el ex-Árbitro Internacional Juan Pablo Pompei.

B.T