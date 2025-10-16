Arnaldo “Pitu” González: “Hicimos un gran torneo, ojalá el ascenso caiga de este lado”

Arnaldo “Pitu” González, capitán y referente del Club Ciudad de Bolívar, charló con “60 Minutos” acerca del gran momento que afronta la institución en materia deportiva: jugarán la final por el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino, después de un excelente año desde lo futbolístico.

El experimentado volante, con paso por Patronato, Santamarina y quien logró el ascenso con Quilmes y Aldosivi a la máxima categoría de AFA, expresó su felicidad por el momento que está viviendo: “El equipo está muy contento, hemos hecho un gran torneo. Ganamos en nuestra zona, fuimos los mejores en la fase campeonato y después ganamos muy bien cada partido. Hemos hecho las cosas muy bien y disfrutamos del momento que estamos viviendo”, contó. Y a su vez, esbozó: “Ojalá el ascenso caiga de este lado. El plantel se lo merece, la gente que nos acompaña también”.

Por su parte, el “10” del conjunto bolivarense destacó: “Tengo buenos recuerdos contra Rafaela, ya los he enfrentado y le he convertido goles. Ojalá que el domingo no sea la excepción y nos permita coronarnos”, dijo González, a quien se lo notó ilusionado.

A su vez, manifestó que “estos partidos son especiales y se definen por detalles; tenemos un gran plantel y afrontaremos el partido de la mejor forma. A nivel personal estoy disfrutando mucho este momento, no estoy nervioso, pero sí siento la ansiedad y las ganas de que llegue el domingo para entrar a la cancha. Lograr un ascenso con este equipo, sabiendo lo que generaría en la ciudad, sería algo espectacular”, culminó.

Cabe recordar que Ciudad de Bolívar enfrentará a Atlético de Rafaela el próximo domingo en el estadio de San Nicolás de los Arroyos, desde las 16:00 y con el arbitraje de Juan Nebiotti, de Río Colorado. Tendrá cinco mil entradas para sus hinchas, los cuales irán gratis en los colectivos que pondrá la institución al comprar las mismas. $20.000 será el precio de las entradas generales, mientras que $30.000 será el de las plateas.