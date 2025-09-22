El fin de semana participaron varios atletas olavarrienses en el Campeonato Nacional Sub-20 en Rosario, con grandes resultados para los jóvenes que representan la camiseta del Club El Fortín. Anguindeguy consiguió un segundo y un tercer puesto, individualmente. Mientras que Agustín Bustos y Alfredo Ardiles finalizaron en la novena colocación. En lo colectivo, la posta de la Provincia de Buenos Aires (con dos olavarrienses en la misma) se quedó con el oro.

Iñaki Arguindeguy, joven de 17 años, logró un tercer puesto en los 400 m, ejecutando su mejor marca personal con un tiempo de 49"13. Mientras que en la distancia de 200 m obtuvo la medalla plateada con un registro de 23"39.

Por consiguiente, Alfredo Ardiles finalizó en el 9.º puesto en la final del certamen en los 800 m, con un tiempo de 2'03"19. A su vez, Agustín Bustos, en los 400 m, quedó en el segundo puesto en su serie; mientras que en la final nacional cerró su participación en la novena colocación, con un tiempo de 59"09.

Por último, la posta de la Provincia de Buenos Aires, con dos atletas del Club El Fortín, culminó el Campeonato Nacional logrando la medalla dorada, tras consagrarse con un registro de 3'25"04. En el equipo formaron parte Iñaki Arguindeguy y Agustín Bustos.

B.T.