El selectivo de la Asociación de Básquetbol de Olavarría tendrá su debut en el Provincial U13 Masculino esta tarde en la ciudad de La Plata. El torneo se jugará desde el Jueves hasta el Domingo y tendrá la participación de seis Selecciones: Chivilcoy, Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, Olavarría y La Plata.

Desde las 15:30hs se desarrollará la presentación de las delegaciones en la cancha del Club Universal. Luego, a las 18:30hs, el seleccionado dirigido por Sebastián Mazzoleni debuta en la misma cancha frente a su par de Mar del Plata, por la Zona Sur.

El Viernes, a partir de las 10hs, enfrentará a Bahía Blanca también en la cancha de Universal, para luego quedar libre en la tercera jornada. Ya el sábado, se reordenarán los enfrentamientos en base a cómo finalicen en la fase de grupos (Tanto en la Zona Norte como en la Zona Sur). El mismo sábado, a las 19:30hs se enfrentarán el 3º de la Norte contra el 3º de la Sur, por el 5º y 6º puesto, en la cancha de Reconquista. La semifinal Nº 1 se jugará al mismo horario pero en la cancha de Platense, mientras que la otra semifinal se desarrollará en el predio de Universal.

Por último, el día domingo se disputará el encuentro por el tercer y cuarto puesto, desde las 10:30hs, en la cancha de Universal. Mientras que la gran Final del Provincial se jugará desde las 12:30hs en la cancha de Platense.

El plantel olavarriense cuenta con jugadores de Ferro, Loma Negra, Comercio de Alvear, Sport Club Trinitarios, Estudiantes, Racing de Olavarría, San Martin y Racing de Lamadrid. El equipo completo está conformado por: Genaro Mendia, Mateo Quinteros, Ezequiel Arbide, Antonio Morena, Máximo Andes, Benjamin Pareja, Felipe Bono, Lorenzo Larregina, Bruno Barragán, Pedro Ciappina, Emilio Guanziroli, Bautista Corinaldesi, Lautaro Dominguez, Santiago Feola, Valentín Petersen. El staff de profesores está encabezado por el propio Mazzoleni y lo acompañan Nelson Cervantes, Matias Bucciarelli, Ramiro Quiroga y Ricardo Peralta.

B.T