El viernes comenzó, para los equipos de Olavarría, el Pre-Federal de Básquetbol y fue con victoria para ambos. Estudiantes recibió a Unión y Progreso de Tandil, mientras que Racing visitó a Kiimberley, en Mar del Plata.

En cuanto al duelo disputado en el Maxigimnasio de Estudiantes, la victoria fue para el local por 80 a 57, destacándose Mateo Macrini con 18 tantos, lo siguió de cerca Sebastián Masson con 17 y el juvenil Mateo Framiñan con 13 puntos. En la visita, el olavarriense Ivan Leal anotó 12 unidades.

En la ciudad balneárica, el equipo de Matias Orlando se impuso al "verde" de Mar del Plata, fue 75 a 59 con un Manuel Yaben intratable, convirtiéndose en el goleador del partido con 18 puntos, lo siguió de cerca Matías Santana con 11 unidades. Por el lado del local, el olavarriense Simón Silber marcó 19 unidades.

El próximo Viernes, Racing será local de Independiente de Tandil, rememorando así la final del Torneo Apertura de la ABO, mientras que Estudiantes visitará a Alumni, en Orense.

