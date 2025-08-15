La Selección U13 Masculina de la Asociación de Básquebol de Olavarría triunfó en su debut en el Provincial que se desarrolla en la ciudad de La Plata (desde este pasado Jueves hasta el próximo Domingo) y arrancó con un sabor muy auspicioso de cara a la seguidilla del certamen.

El conjunto comandado tácticamente por Sebastián Mazzoleni comenzó desde abajo el encuentro, pero demostrando en todo momento estar a la altura del cotejo y del rival al que enfrentaba. El primer cuarto fue muy parejo y con mucho goleo, dónde se fueron al descanso cuatro puntos debajo del plantel de la costa atlántica (26-22). Durante el segundo cuarto aflojaron ambos equipos en el tablero y concluyó 14 a 14, finalizando así el primer tiempo en 40 a 36, a favor de los marplatenses.

Durante el segundo tiempo, los pibes olavarrienses marcaron una diferencia que fue letal para el desarrollo del cotejo y pudieron así quedarse con el juego. Durante el transcurso del tercer cuarto, el plantel de la ABO pasaron adelante ganando 28 a 17 dicho cuarto, mientras que en el último también estuvieron por delante, sacando una clara diferencia durante los últimos tres minutos (22 -13). De esta manera, fue triunfo para Olavarría por 86 a 70.

Durante este Viernes, nuevamente en la cancha de Universal, enfrentarán a Bahía Blanca dsde las 10hs, con el objetivo de hacer un buen partido y así clasificarse a las semifinales del Provincial en la ciudad de las diagonales.

Los puntos de la ABO (86): Barragán (11), Larregina (6), Morena (13), Guanziroli, Bono (4), Quinteros, Andes (13), Arbide, Feola (14), Corinaldesi (20), Dominguez (5), Pareja.

B.T