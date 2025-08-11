Durante Viernes, Sábado y Domingo se desarrolló el Zonal U15 de selecciones en la ciudad de Tres Arroyos, con una muy buena performance del conjunto dirigido por Emiliano Coppero, que logró el segundo puesto luego de ganar tres de los cuatro partidos disputados. El único cotejo que perdió Olavarría fue el del debut ante Necochea, quién justamente se quedó con el 1º y la clasificación al Provincial.

Los resultados fueron los siguientes:

Olavarría 53- 61 Necochea

Tandil 32 - 74 Olavarría

BASO 53 - 89 Olavarría

Tres Arroyos 44 - 75 Olavarría