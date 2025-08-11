Básquet: Olavarría fue subcampeón en el Torneo Zonal U15 en Tres Arroyos
El seleccionado dirigido por Emiliano Coppero ganó tres de los cuatro partidos y se quedó con el Subcampeonato en Tres Arroyos, esto le implicó no conseguir la clasificación al Provincial de Clubes, que quedó en manos de Necochea.
Durante Viernes, Sábado y Domingo se desarrolló el Zonal U15 de selecciones en la ciudad de Tres Arroyos, con una muy buena performance del conjunto dirigido por Emiliano Coppero, que logró el segundo puesto luego de ganar tres de los cuatro partidos disputados. El único cotejo que perdió Olavarría fue el del debut ante Necochea, quién justamente se quedó con el 1º y la clasificación al Provincial.
Los resultados fueron los siguientes:
Olavarría 53- 61 Necochea
Tandil 32 - 74 Olavarría
BASO 53 - 89 Olavarría
Tres Arroyos 44 - 75 Olavarría