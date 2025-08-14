En una conferencia de prensa, dictaminada por la Subsecretaria de Deportes de la ciudad en conjunto con Racing y Estudiantes, fue presentada oficialmente la participación del "chaira" y el "bata" en el próximo Torneo Pre-Federal de Básquetbol, listo a comenzar este viernes.

En el evento estuvieron presentes el Subsecretario de Deportes de Olavarría, Juan Pablo Arouxet, junto con el Director de Gestión Deportiva Enzo Jarrie. Por el lado de Racing acompañaron el espacio Alan Rothinsberger, como dirigente, Matias Orlando (el DT) y Manuel Yaben, uno de los jugadores destacados de la "estrellita". Por su parte, Estudiantes estuvo representado por su Director Técnico, Mauricio Beltramella, Federico Marin (el gran pilar que tiene este plantel) y Emilio González.

Luego de la conferencia, tanto el "pájaro" Marín como Manuel Yaben charlaron con LU32 y destacaron la posibilidad de formar parte de este nuevo torneo.

Marín expresó su felicidad de "poder jugar nuevamente con esta camiseta que tanto amo y tener la posibilidad de cumplir el sueño de poder jugar oficialmente con mi hijo que es algo que siempre quise, desde el año pasado cuando habíamos hablado y te decía que quería hacer realidad ese sentimiento", enfatizó uno de los emblemas que tiene el "Bataráz" para este Pre-Federal. A su vez, explicó que "Es bueno el trabajo que venimos haciendo, con alguno de los chicos que han venido a sumar y a realizar este trabajo semiprofesional que venimos desarrollando, con la idea de hacer un buen papel. Estamos iniciando con una estructura mejor armada que la del año pasado y hay que agradecer eso que es posible. Agradecer a los sponsors que nos acompañan, valoro mucho el apoyo que nos están brindando. El año pasado pude cumplir el sueño de volver al club, algo que le había prometido al viejito y a mi hijo, pensé que iba a disfrutar un montón de cosas pero me encontré con cosas como este tema, que los que decían 'che, cuando vuelvas estaremos' y no estaban. Son amigos del campeón pero cuando el campeón cae a la lona, sólo están los familiares. La idea es ayudar y poder integrar a la gente para que se anime a estar", concluyó la figura de Estudiantes.

Por su parte, Yaben declaró que "Estamos preparándonos todavía. Los tiempos no fueron los suficientes para nosotros, tuvimos tres semanas de entrenamientos consolidadas. Nos falta bastante en ese tema, estamos tratando de conocer a los compañeros y a las nuevas incorporaciones. Pudimos trabajar desde lo físico, pero desde lo táctico al no tener las herramientas suficientes, nos falta consolidarnos y eso a través del tiempo lo vamos a ir agarrando", concretó el jugador de Racing. Además, esbozó que "La idea es tratar de llegar lo mejor posible a mañana al debut, de ser lo más ordenado posible. Lo que se pudo conocer y concretar, tratar de hacer lo correcto. No hacer ninguna locura, nada alocado, solamente lo que sabemos hacer y tratar de sacar un buen resultado. Siendo sinceros, no sabemos aún para qué estamos, pero intentaremos dar lo mejor. Que los refuerzos nos duren cinco fechas, nos da una realidad que nosotros no podemos sostener. Vamos a tener un equipo muy bueno con buen nivel en las primeras fechas y después tendremos que esforzarnos el doble para poder sostenerlo", finalizó Manuel.

En cuanto al Torneo Pre-Federal, hay que decir que tanto Racing como Estudiantes conforman la Zona Sur, en la cual competirán entre sí pero, además, enfrentarán a Huracán de Tres Arroyos, Independiente de Tandil, Kimberley de Mar del Plata, Sarmiento de Coronel Suarez, Alumni FC de Orense y Unión y Progreso de Tandil. El certamen constará de catorce fechas, es decir, todos contra todos a dos ruedas (tanto de local como de visitante).

El debut del conjunto que dirige tácticamente Matias Orlando se dará este Viernes desde las 21:00hs en Mar del Plata, cuando enfrente a Kimberley, equipo que tendrá entre sus líneas al olavarriense Simón Silber. Por su parte, el plantel de Beltramella iniciará la historia del Pre-Federal en el Maxi Gimnasio local, recibiendo a Unión y Progreso de Tandil, desde las 21:15hs.

B.T