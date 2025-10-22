La 26.ª Maratón Internacional “Dino Hugo Tinelli” tendrá lugar el sábado 1 de noviembre a las 18:00, con un recorrido trazado por las calles de la ciudad y largada desde el Centro Cívico. Si bien todavía Marcelo Tinelli no se manifestó mucho al respecto —solo presentó la remera del evento en su nuevo programa “Carnaval Stream”—, no está confirmada su presencia en el evento deportivo más importante que tiene la ciudad desde 1999.

Como cada año, la competencia cuenta con dos modalidades: una carrera competitiva de 10 km y una correcaminata participativa de 3 km, abierta a toda la comunidad. El valor de la inscripción es de $25.000 para los 10 km y $15.000 para los 3 km; ambas incluyen remera oficial, medalla finisher, seguro y puntos de hidratación durante la carrera.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de forma online a través del sitio oficial del evento: https://www.bolivar.gob.ar/maraton/. Este año, la remera presenta un nuevo diseño con la bandera de Bolívar como símbolo de identidad local y orgullo deportivo.

Además, el evento contará con una propuesta recreativa en el Centro Cívico, con feria de emprendedores, food trucks y espectáculos artísticos para disfrutar en familia. En este caso, emprendedores gastronómicos podrán inscribirse en la Dirección de Asuntos Agrarios, ubicada en Av. General Paz 345 o al teléfono 424392; mientras que artesanos y manualistas pueden acercarse a la Dirección de Cultura, en calle Güemes 35 o al teléfono 2314-482733.

Desde la Municipalidad se invita a vecinos, instituciones, clubes y atletas de toda la región a sumarse a la fiesta deportiva más importante de nuestra ciudad, esta jornada que cada año reafirma el compromiso de Bolívar con el deporte, la vida saludable y la participación.