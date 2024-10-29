Bonaerenses: los olavarrienses llegaron a Mar del Plata, Wesner también

El dispositivo desplegado desde el Municipio de Olavarría se inició en la tarde del domingo, cuando una delegación integrada por alrededor de 20 personas, entre profesores e integrantes del staff municipal, llegaron a Mar del Plata para ultimar detalles de cara al arribo del grueso de la delegación, que inició su camino en el cierre de la madrugada de este lunes, alrededor de las 5:30 horas, con 7 micros que partieron desde la plaza Coronel Olavarría. Un octavo colectivo salió a media mañana, pero desde la Terminal de Ómnibus.

El viaje y posterior arribo se dio de acuerdo a lo programado, pudiendo todas las personas disfrutar de una tarde a pleno sol, que tuvo su broche con un masivo acto que se desarrolló en el balneario Las Toscas, con la presentación de Lit Killah y Damas Gratis.

El intendente Maximiliano Wesner, precisamente, arribó en horas del mediodía para poder compartir el almuerzo con parte de la Delegación, como así también darle la bienvenida a Mar del Plata al último micro. Posteriormente participó del acto inaugural, el cuanto contó con la presencia del Gobernador, Axel Kicillof, el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, Andrés Larroque y el subsecretario de Deportes bonaerense, Leandro Lurati.

Se recuerda que el Partido de Olavarría está representado en Mar del Plata por una delegación integrada por alrededor de 400 personas, las cuales ya se encuentran alojadas en pleno centro de la ciudad balnearia, una gestión realizada desde el Municipio no sólo para favorecer la logística durante la competencia, ya que el servicio contratado para las comidas (Montecatini) se encuentra a pocos metros, sino también para la seguridad de todas las personas.

La actividad en sí, con el inicio de la competencia tanto en disciplinas deportivas como culturales se dará en la jornada de este martes. El Municipio de Olavarría, tanto a través de su portal oficial, como redes sociales, comunicará todas las novedades y resultados.