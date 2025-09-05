Braian Bortolotti, con pasado en Embajadores, volvió a jugar un partido oficial el pasado martes en lo que fue victoria del “Chairá” por 5 a 1 ante Recalde en el Buglione Martinese, por una nueva fecha de la Primera División del fútbol olavarriense. Al respecto, charló al aire de LU32 con Fabián Casanella y Braian Tiseira en “60 minutos”, expresó su felicidad por haber sumado minutos y contó detalles de cómo vienen siendo sus entrenamientos junto al plantel que dirige Roberto Tucker.

“Me siento bien físicamente. Me costó un poco al principio, lógico por el parate que tuve, pero la verdad es que el grupo me trató muy bien; es un grupo muy lindo, con gente excelente. En los entrenamientos me venía sintiendo muy bien los últimos días y me siento muy feliz de haber podido ingresar el otro día y poder sumar algunos minutos”, esbozó el exembajador.

B.T.