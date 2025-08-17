En una fría jornada de domingo las tres categorías llevaron a cabo su espectáculo con una buena cantidad de unidades t acompañadas por un aceptable marco de público.

La Promocional llevó adelante una fecha doble, cada una de ellas con dos series y una final. En la primera de ellas e impuso Braian Stracquadaini que superó a Gonzalo Picone y la tercera posición fue para el binomio Zabala/Pendas.

En la segunda final, válida por la fecha 7, ganó Alejandro Magno en su vuelta a la categoría, seguido por Walter Peralta, que casi sobre la misma línea de llegada superó a Gonzalo Picone, que corrió más de la mitad de la competencia con una falla.

La Fórmula Azul disputó dos finales, en la primera de ellas Luis Bossi se quedó con el triunfo escoltado por el binomio Escudero/Escudero y la tercera colocación quedó para Angel Igoa.

En la segunda en pista se impuso Magdalena Cos, pero fue recargada con 5 segundos por adelantarse en al largada, por lo que Natalio Jugón finalmente fue el vencedor, escoltado por la azuleña y tercero terminó Lucas Moyano.

Por último, la Monomarca del Centro realizó su segunda competencia del año con un total de 17 unidades. La modalidad de competencia fue una clasificación para pilotos titulares y otra para los invitados, cabe mencionar que no todos los presentes tenían invitados, por lo que el titular se encargó de toda la actividad, y luego dos finales.

En la primera final Martín Zaldúa se impuso con autoridad superando a Alan Wagner por una buena diferencia. El tercer puesto quedó para Lucas Mendía.

La segunda final el triunfo quedó para Alan Wagner, que ganó de punta a punta durante las 15 vueltas que duró la exigencia. Durante gran parte de la misma Martín Zaldúa dominó, pero a poco del final debió desertar por un problema en el motor. Por ello el segundo puesto quedó para Carlos Román, invitado de Bernardo Linares, y tercero llegó Gonzalo Etchecolatz.