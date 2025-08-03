La propuesta invita, por un lado, a conocer la trayectoria, las vivencias del deportistas olavarriense surgido en Ferro Carril Sud y con destacado paso en Estudiantes de Olavarría, pero que también vistió camisetas de equipos emblema de la Liga Nacional de Básquet como Boca Juniors, Ferro Carril Oeste (actual equipo) y Peñarol de Mar del Plata, donde cosechó numerosos títulos nacionales e internacionales.

La ocasión, además, servirá también para brindarle desde la comunidad loca el merecido reconocimiento por llevar a Olavarría a lo más alto del básquet nacional, en una carrera basada en el esfuerzo, la constancia y el profesionalismo.

MR