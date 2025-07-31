Alejandro Diez se convirtió en este año en el cuarto basquetbolista en la historia de la Liga Nacional en alcanzar los mil encuentros oficiales en la máxima categoría de la disciplina a nivel nacional. Este Lunes 4 de Agosto, en el Teatro Municipal y desde las 19:30hs, se realizará una charla abierta seguida de un homenaje al surgido en el basquetbol olavarriense.

La propuesta invita a conocer la trayectoria, las vivencias del deportista nacido en Ferro Carril Sud, con un destacado paso por Estudiantes de Olavarría, pero que también vistió camisetas de clubes emblemas de la LNB como Boca Juniors, Ferro Carril Oeste (actual club) y Peñarol de Mar Del Plata, dónde consiguió numerosos títulos nacionales e internacionales.

Esta ocasión también servirá para brindarle desde la comunidad local el merecido reconocimiento por llevar a Olavarría a lo más alto del básquet nacional, en una carrera basada en ele sfuerzo, la constancia y el profesionalismo.

B.T