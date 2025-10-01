Premier Padel
Chingotto, a paso firme en Rotterdam
En la mañana de este miércoles, Federico Chingotto y Alejandro Galán hicieron su estreno en el Premier Padel P1 que se disputa en Países Bajos. Fue triunfo por 6-1 y 6-3. El jueves disputarán cuartos de final contra Jofre Arroyo.
Galán y Chingotto reafirman su gran momento luego de coronarse campeones en Alemania con un contundente debut en Rotterdam.
6-1 y 6-3 fue el resultado final a favor de los número 2 del mundo frente a Facundo Domínguez y Javier Martínez.
En cuartos de final se enfrentarán a Iñigo Jofre y Alejandro Arroyo.