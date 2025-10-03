Premier Padel
Chingotto, nuevamente en semifinales
Federico Chingotto y Alejandro Galán lograron otro triunfo en la tarde de este viernes y pasaron a semifinales del P1 de Rotterdam. Fue 7-6 y 6-2 frente a Leal y Bergamini.
Los N.º 2 del mundo vencieron a la nueva pareja conformada por Javier Leal y Lucas Bergamini y pasaron a semifinales del Premier Padel P1 de Rotterdam.
El olavarriense y el madrileño lograron quedarse con un primer set muy parejo que se definió en tiebreak. Finalmente, el segundo parcial tuvo un dominio total de “Chingalán” y terminó con un resultado final de 6-2.
De esta manera, logran llegar a semifinales una vez más en el año.