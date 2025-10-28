Premier Pádel
Chingotto ganó casi sin jugar; Torre perdió en el debut
En la jornada del martes del NewGiza Premier Pádel P2 de Egipto, los olavarrienses tuvieron estrenos dispares. Chingotto ganó por abandono de su rival, mientras que Agustín Torre perdió en un ajustado partido.
En el inicio del NewGiza Premier Pádel P2 que se disputa en Egipto, los atletas olavarrienses iniciaron una nueva semana de actividad en el circuito profesional.
Federico Chingotto y Alejandro Galán, preclasificados N.º 1 del torneo, avanzaron a la próxima instancia luego de que la pareja compuesta por Sanyo Gutiérrez y Gonzalo Alfonso decidiera retirarse debido a una lesión de este último cuando el partido iba 3-0 a favor de “Chingalán”.
En la siguiente ronda se enfrentarán a Javier Valdés y Agustín Gutiérrez.
Por su parte, Agustín Torre quedó fuera de la competencia luego de perder en tres sets frente a Javier Leal y Lucas Bergamini. El resultado final fue de 6-3, 4-6 y 7-6 a favor del español y del brasileño.