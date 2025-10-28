En el inicio del NewGiza Premier Pádel P2 que se disputa en Egipto, los atletas olavarrienses iniciaron una nueva semana de actividad en el circuito profesional.

Federico Chingotto y Alejandro Galán, preclasificados N.º 1 del torneo, avanzaron a la próxima instancia luego de que la pareja compuesta por Sanyo Gutiérrez y Gonzalo Alfonso decidiera retirarse debido a una lesión de este último cuando el partido iba 3-0 a favor de “Chingalán”.

En la siguiente ronda se enfrentarán a Javier Valdés y Agustín Gutiérrez.

Por su parte, Agustín Torre quedó fuera de la competencia luego de perder en tres sets frente a Javier Leal y Lucas Bergamini. El resultado final fue de 6-3, 4-6 y 7-6 a favor del español y del brasileño.