En el partido correspondiente a los octavos de final del Premier Padel P1 de Madrid, Chingotto y Galán dominaron de principio a fin y vencieron con suma contundencia a la pareja conformada por Juanlu Esbri y José Diestro.

6-1 y 6-2 fue el resultado final de este partido, que no tuvo mayores sobresaltos para el olavarriense y el madrileño.

En cuartos de final se enfrentarán a Di Nenno y Augsburger, quienes derrotaron a Barahona y García por 6-3 y 6-4.