Premier Padel
Chingotto ganó y está en cuartos
Federico Chingotto y Alejandro Galán continúan a paso firme en el P1 Madrid. En la tarde de este jueves vencieron por 6-1 y 6-2 a Esbri–Diestro y, en la próxima instancia del torneo, se enfrentarán a Di Nenno–Augsburger.
En el partido correspondiente a los octavos de final del Premier Padel P1 de Madrid, Chingotto y Galán dominaron de principio a fin y vencieron con suma contundencia a la pareja conformada por Juanlu Esbri y José Diestro.
6-1 y 6-2 fue el resultado final de este partido, que no tuvo mayores sobresaltos para el olavarriense y el madrileño.
En cuartos de final se enfrentarán a Di Nenno y Augsburger, quienes derrotaron a Barahona y García por 6-3 y 6-4.