Premier Padel
Chingotto ganó y pasó a cuartos en Milán
El olavarriense continúa a paso firme en el P1 de Milán. Junto a Ale Galán, venció en dos sets a su excompañero Juan Tello y a Edu Alonso.
La pareja N.º 2 del mundo dominó en su encuentro de esta tarde correspondiente a los octavos de final del Premier Padel P1 de Milán.
Fue 6-4 y 7-5 frente a Eduardo Alonso y Juan Tello, quien fuera compañero del olavarriense durante muchos años.
En la siguiente instancia se medirán a Arce-Lijó, quienes dieron la gran sorpresa de esta tarde al superar a Leal-Bergamini en tres sets.