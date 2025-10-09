La pareja N.º 2 del mundo dominó en su encuentro de esta tarde correspondiente a los octavos de final del Premier Padel P1 de Milán.

Fue 6-4 y 7-5 frente a Eduardo Alonso y Juan Tello, quien fuera compañero del olavarriense durante muchos años.

En la siguiente instancia se medirán a Arce-Lijó, quienes dieron la gran sorpresa de esta tarde al superar a Leal-Bergamini en tres sets.