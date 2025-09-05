Temprana eliminación para Chingalán quienes se despiden del P1 de Madrid con un sabor amargo luego de la derrota sufrida hace instantes ante la pareja recientemente formada por Martín Di Nenno y Leandro Augsburger.

El marcador final fue de 6-3 y 6-4 en favor de la dupla argentina que desplegaron un gran nivel y fueron implacables en los momentos decisivos del encuentro.

En semifinales esperan por el ganador del duelo entre Lebrón - Stupaczuk y González - Sanz.

El próximo torneo para Alejandro Galán y Federico Chingotto es el Major de París.