El pasado domingo, en condición de local, Ciudad de Bolívar goleó a Argentinos de Monte Maíz por 3 a 0, con goles de Brian Duarte, Alex Díaz y Gonzalo Lapetina, por el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Federal A 2025. Este resultado lo llevó al encuentro final, que disputará el próximo domingo, con el fin de conseguir el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio San Nicolás, a pocos kilómetros de Rosario, en un escenario que habitualmente alberga partidos de la Copa Argentina. Enfrente tendrá a Atlético Rafaela, un equipo histórico de nuestro país, que hace algunos años formó parte de la Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino. El horario confirmado es el de las 16:00 y este miércoles saldrá la designación arbitral para dicho cotejo.

Dentro de las cuestiones a tener en cuenta, las cuales fueron homologadas por el Consejo Federal en conjunto con los representantes de ambos clubes, por el lado de Ciudad de Bolívar estuvo Sebastián Alzueta. Podemos decir que tanto el conjunto dirigido por Diego Funes como la "Crema" tendrán 5.000 entradas para sus simpatizantes. El precio de las mismas será de $20.000 las generales, mientras que las plateas saldrán $30.000, pretendiendo que las puertas del estadio se abran a las 13:00.

A su vez, el elenco de Bolívar podrá hacer el reconocimiento del estadio el día sábado, previo a la conferencia de prensa oficial del evento. Justamente, la misma se realizará ese día a las 18:30 en la sede del encuentro, donde se presentará la gran final con la presencia de los capitanes, entrenadores y delegados de la AFA.

Por último, la institución bolivarense ya planifica el tema del transporte para sus hinchas. Se dio a conocer que habrá colectivos que lleven a los simpatizantes que deseen viajar para alentar a Ciudad en el partido más importante de su corta historia, buscando el hito del ascenso a la Primera Nacional.

Ciudad, que nació futbolísticamente a fines de 2019, en un proyecto que tuvo a Mauricio Peralta, el director técnico olavarriense, como máximo artífice del ascenso al Torneo Federal A, busca dar un paso más en esta historia.