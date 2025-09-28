En un partido de trámite muy parejo, donde no hubo demasiadas situaciones de peligro, el conjunto local aprovechó las desatenciones defensivas de la visita que, a pesar de estar en ventaja, no supo ni pudo cerrar el partido.

Ferro, con el empuje de su gente, se despertó a tiempo y, cuando apretó el acelerador, le dio vuelta el partido a Racing en cuestión de minutos; primero Beltrán y luego Malinauskas desataron la fiesta carbonera en el Colasurdo.

En el inicio del complemento Racing rompió el cero con el gol de Mormando, pero la alegría no duró demasiado para los chairas.

Sobre el final del partido reinó la preocupación, ya que el defensor de Racing, Gonzalo Izaguirre, se dislocó el hombro tras una caída y debió ser retirado en ambulancia de la cancha para realizarse los estudios correspondientes.