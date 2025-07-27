Siempre es desafiante correr en Spa-Francorchamps, por su trazado de más de siete kilómetros y también por las condiciones del tiempo, que suelen variar y pasar del cielo despejado a nubes oscuras y una lluvia persistente

Franco Colapinto quien a bordo del Alpine A525 pudo terminar una carrera que fue difícil, tanto por las condiciones meteorológicas que obligaron a las autoridades a retrasar la largada como por el rendimiento de los neumáticos en su auto con el cual arribó 19° a la meta tras las 44 vueltas de la competencia.

El argentino empezó la prueba 15° y resistiendo durante los giros iniciales a la Ferrari de Lewis Hamilton, quien tras un par de intentos pudo superarlo. Tras los primeros cambios de neumáticos, en donde el compuesto intermedio fue reemplazado por los medios, llegó a ser 13° provisionalmente.

Al ser llamado al box para hacer su cambio de neumáticos (vuelta 12) cayó al 17° y mostró un buen andar de su coche con el cual pudo superar a Isack Hadjar (Racing Bulls) para ser 15° un par de giros después. Junto a él giraban cerca Kimi Antonelli (Mercedes) que lo buscó en varios sectores para superarlo y lo consiguió y Lance Stroll (Aston Martin) quien concretó su maniobra una vuelta después.

Superada la mitad de carrera, ingresó nuevamente a boxes para hacer el último cambio y renovar el juego de neumáticos medios los cuales no rindieron como pretendía, y afrontó la parte final del GP belga ocupando la 19° colocación, sin poder acercarse a Sainz.

Por su parte, su compañero Pierre Gasly, que solo realizó una parada, pudo integrarse al pelotón medio y alcanzar el décimo puesto, logrando con ello sumar otro punto para el equipo.

En la punta de la carrera fue otro aplastante «1-2» para de la mano de Oscar Piastri y Lando Norris, quienes terminaron en ese orden demostrando el dominio que habían concretado durante el fin de semana.

Norris partió desde la punta, pero en la primera vuelta efectiva de carrera (se dieron tres giros con Auto de Seguridad) el australiano superó a su compañero y tomó la punta que no dejó hasta el final.

El podio lo completó Charles Leclerc que consiguió mantener detrás a Max Verstappen que finalmente fue cuarto. El quinto puesto quedó para George Russell.

Los diez primeros lugares de la competencia los completaron Alex Albon (Williams) y Lewis Hamilton (Ferrari) quien consiguió progresar en la fila india para llegar 7°, Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber) y Gasly (Alpine).

La próxima cita de la máxima categoría del automovilismo será la semana venidera se correrá el GP de Hungría.