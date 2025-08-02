En Hungaroring se desarrolló la sesión de clasificación para el Gran Premio de Hungría, la decimocuarta competencia del calendario de la Fórmula 1. Con el  A525, Franco Colapinto consiguió su mejor clasificación de la temporada la quedar en el 14to puesto.

En su primera vuelta rápida en el primer corte clasificatorio, logró mejorar el registro más veloz de las prácticas En la segunda salida, pudo mejorar aún más su tiempo logrando un paso de 1m15s875 que le aseguró el pase al segundo corte de la clasificación ubicándose en el puesto 15.

En Q2, a Franco se le retiró el tiempo de su primera vuelta rápida por un exceso en los límites de pista. Por lo que solo le quedó un intento para marcar registro. En su intento final, el argentino no consiguió cerrar una buena vuelta y estableció un tiempo mayó al de la primera parte, por lo que quedó fuera del selecto grupo de diez pilotos que lucharon por la pole.  

Finalmente quedó en el 14to lugar, mostrando un avance con respecto al anterior Gran Premio y siendo más veloz que su compañero de equipo Pierre Gasly, que se ubicó 17mo sin pasar el primer corte de la clasificación.

La definición de la clasificación fue toda una sorpresa, todo hacía pensar en un mano a mano entre los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris venían dominando todo el fin de semana, pero apareció la Ferrari de Charles Leclerc para quedarse con el mejor tiempo, dándole a Ferrari la primera pole del año, dejándolos segundo y tercero respectivamente.

El cuarto lugar le correspondió a Geroge Russel (Mercedes), mientras que Fernando Alonso y Lance Stroll completaron el quinto y sexto lugar cerrando un gran sábado para Astor Martin.

El brasileño Gabriel Bortoleto volvió a tener una gran clasificación siendo 7mo, mientras que un desdibujado Max Verstappen fue octavo. Los diez primeros puestos lo cerraron Liam Lawson e Isac Hadjar.

Mañana a las 10hs, hora Argentina, se pond rá en marcha el Gran Premio a 70 vueltas.

CLASIFICACIÓN F1 - GP HUNGRÍA
POSPILOTOEQUIPOQ1Q2Q3
116Charles LeclercFerrari1:15.5821:15.4551:15.372
281Oscar PiastriMcLaren1:15.2111:14.9411:15.398
34Lando NorrisMcLaren1:15.5231:14.8901:15.413
463George RussellMercedes1:15.6271:15.2011:15.425
514Fernando AlonsoAston Martin1:15.2811:15.3951:15.481
618Lance StrollAston Martin1:15.6731:15.1291:15.498
75Gabriel BortoletoKick Sauber1:15.5861:15.6871:15.725
81Max VerstappenRed Bull Racing1:15.7361:15.5471:15.728
930Liam LawsonRacing Bulls1:15.8491:15.6301:15.821
106Isack HadjarRacing Bulls1:15.5161:15.4691:15.915
1187Oliver BearmanHaas1:15.7501:15.694 
1244Lewis HamiltonFerrari1:15.7331:15.702 
1355Carlos SainzWilliams1:15.6521:15.781 
1443Franco ColapintoAlpine1:15.8751:16.159 
1512Kimi AntonelliMercedes1:15.7821:16.386 
1622Yuki TsunodaRed Bull Racing1:15.899  
1710Pierre GaslyAlpine1:15.966  
1831Esteban OconHaas1:16.023  
1927Nico HulkenbergKick Sauber1:16.081  
2023Alexander AlbonWilliams1:16.223  
       