En Hungaroring se desarrolló la sesión de clasificación para el Gran Premio de Hungría, la decimocuarta competencia del calendario de la Fórmula 1. Con el A525, Franco Colapinto consiguió su mejor clasificación de la temporada la quedar en el 14to puesto.

En su primera vuelta rápida en el primer corte clasificatorio, logró mejorar el registro más veloz de las prácticas En la segunda salida, pudo mejorar aún más su tiempo logrando un paso de 1m15s875 que le aseguró el pase al segundo corte de la clasificación ubicándose en el puesto 15.

En Q2, a Franco se le retiró el tiempo de su primera vuelta rápida por un exceso en los límites de pista. Por lo que solo le quedó un intento para marcar registro. En su intento final, el argentino no consiguió cerrar una buena vuelta y estableció un tiempo mayó al de la primera parte, por lo que quedó fuera del selecto grupo de diez pilotos que lucharon por la pole.

Finalmente quedó en el 14to lugar, mostrando un avance con respecto al anterior Gran Premio y siendo más veloz que su compañero de equipo Pierre Gasly, que se ubicó 17mo sin pasar el primer corte de la clasificación.

La definición de la clasificación fue toda una sorpresa, todo hacía pensar en un mano a mano entre los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris venían dominando todo el fin de semana, pero apareció la Ferrari de Charles Leclerc para quedarse con el mejor tiempo, dándole a Ferrari la primera pole del año, dejándolos segundo y tercero respectivamente.

El cuarto lugar le correspondió a Geroge Russel (Mercedes), mientras que Fernando Alonso y Lance Stroll completaron el quinto y sexto lugar cerrando un gran sábado para Astor Martin.

El brasileño Gabriel Bortoleto volvió a tener una gran clasificación siendo 7mo, mientras que un desdibujado Max Verstappen fue octavo. Los diez primeros puestos lo cerraron Liam Lawson e Isac Hadjar.

Mañana a las 10hs, hora Argentina, se pond rá en marcha el Gran Premio a 70 vueltas.