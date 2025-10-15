En la noche del lunes comenzó a disputarse la última fecha de la fase regular del Torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Olavarría. En principio, Independiente de Tandil le ganó a Chacarita de Azul y se aseguró el nº 1 de la fase regular, con ocho juegos y ocho triunfos. A su vez, esta noche se jugarán dos encuentros y el jueves se cerrará con el último partido.

Fue triunfo 101 a 87 para el conjunto de las sierras tandilenses, con Fran Ulloa y Seba Ojeda como máximos anotadores de su equipo, con 17 puntos cada uno. Mientras que Yael Encinas fue el goleador del partido con 30 unidades. Así, Independiente consiguió su octavo triunfo y sigue invicto en el certamen, logrando la primera posición, lo que le dará la ventaja de definir todos los cruces de play-off como local en el Duggan Martignoni.

Por consiguiente, en la noche de este miércoles se desarrollarán dos encuentros: por un lado, Racing recibe a Ferro en el Parque Olavarría, desde las 21:30 hs. Media hora antes, en el Maxigimnasio de Estudiantes, el equipo que dirige Mauricio Beltramella enfrentará a Sport Club Trinitarios de Bolívar.

Ya el jueves, cerrando la novena y última fecha, Pueblo Nuevo se cruzará con San Martín de Sierras Bayas, desde las 21:15 hs como local.

Por último, el próximo lunes Chacarita recibirá a Estudiantes en Azul, por la fecha que se debe desde hace un tiempo atrás, debido a la reprogramación por la tormenta.