Este Domingo se dio el puntapié inicial del torneo de Primera División de la LFO, dónde se desarrollaron con normalidad cautro partidos, de los seis programados, debido a las condiciones de los campos de juego en las distintas sedes, producto de las lluvias caídas el pasado viernes.

En el Domingo Francisco Colasurdo, los familiares de "Tito" Alonso (que no pudo estar producto de una operación quirúrgica que tuvo que pasar en la semana) dieron el puntapié inicial en homenaje a quién lleva el nombre del certamen. Posteriormente, el conjunto de Gustavo Ligerini vapuleó a Municipales por 7 a 0. Goles de Ivan leal y Nahuel Beltran, ambos en dos oportunidades, Simón Buscaglia, Ramón Galotti y Nelson Mancuello e/c.

En el Ricardo Sánchez, El Fortín goleó al debutante Recalde por 5 a 0, con goles de Leonardo Benito, en dos oportunidades, Tomás López, Sebastián Rodriguez y Jesús Fernández en contra de su propio arco.

Luego, el estadio Pedro Iriarte Legorburu fue testigo de la victoria de Espigas por 1 a 0 ante Sierra Chica, con el tanto de Lautaro Marin. Mientras que en el cotejo que abrió la jornada, Loma Negra le ganó por la mínima a Colonias y Cerros en el "Clemente Di Carlo". El único tanto del partido lo estampó Imanol Smith.

En la noche de este Lunes, el Parque Carlos Guerrero será la sede para el enfrentamiento entre Estudiantes y Embajadores, lo que determinará el re-debut de Fernando "Tero" Di Carlo en la dirección técnica del CEO. Por otro lado, Hinojo recibirá a San Martin de Sierras Bayas en el Enrique de la Quintana. Ambos partidos desde las 20hs.

B.T