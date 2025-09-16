El acto de apertura contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por la jefa regional de Educación, Marta Casanella; el subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet; y el director de Deporte Social, Pablo Coniglio, además de profesores, docentes y familiares.

En la oportunidad, Wesner destacó que “los Juegos Escolares Bonaerenses no se tratan solo de la competencia deportiva sino, a través de ella, de generar un espacio de encuentro, de inclusión y de desarrollo”.

Una vez hecha la apertura formal, distintos espacios deportivos de la ciudad fueron dispuestos para que diferentes disciplinas iniciaran la competencia por el boleto a la etapa final, que se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata.