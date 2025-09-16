Juegos Escolares
Comenzó la etapa regional de los Juegos Escolares Bonaerenses 2025
En la mañana de este martes, el gimnasio del Club Racing de Olavarría fue sede del acto que dio inicio a la etapa regional de los Juegos Escolares Bonaerenses 2025. La actividad está destinada a alumnos de 6° año del nivel primario de distintos establecimientos educativos.
El acto de apertura contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por la jefa regional de Educación, Marta Casanella; el subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet; y el director de Deporte Social, Pablo Coniglio, además de profesores, docentes y familiares.
En la oportunidad, Wesner destacó que “los Juegos Escolares Bonaerenses no se tratan solo de la competencia deportiva sino, a través de ella, de generar un espacio de encuentro, de inclusión y de desarrollo”.
Una vez hecha la apertura formal, distintos espacios deportivos de la ciudad fueron dispuestos para que diferentes disciplinas iniciaran la competencia por el boleto a la etapa final, que se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata.