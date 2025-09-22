Tenis
Comienza el torneo profesional “Copa Abierto La Pedrera”
Del 23 al 27, Olavarría será sede de este evento deportivo, en el que participarán jugadores de distintos puntos del país y habrá presencia local.
La competencia es organizada por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y reunirá a destacados jugadores y jugadoras del circuito profesional. El certamen repartirá un millón de pesos en premios y otorgará puntos para el ranking profesional, lo que lo convierte en una cita de gran relevancia dentro del calendario nacional.
La entrada será libre y gratuita, ofreciendo a toda la comunidad la posibilidad de disfrutar del mejor tenis de alto nivel en un reconocido espacio de la ciudad.
De esta manera, Olavarría se prepara para vivir una semana a puro tenis, con un evento que promete atraer tanto a personas que practican el deporte como a vecinos y vecinas en general.