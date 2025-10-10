Liga de Fútbol de Olavarría
Como se había adelantado, San Martín no se presentó a jugar
El duelo, correspondiente a la 10° fecha del torneo local “José Antonio Alonso”, no se disputó debido a que San Martín decidió no presentarse ya que gran parte de sus jugadores debían cumplir con compromisos laborales en el horario del partido.
La 10° fecha del torneo local comenzó con una polémica ya que, como se había adelantado en la semana, San Martín no acudió al partido. Según lo explicado por representantes del club al aire de LU32, se había solicitado el cambio de fecha ya que gran parte de sus jugadores debían cumplir con sus respectivos trabajos, pero no se logró llegar a un acuerdo con la dirigencia del Carbonero.
De esta manera, tanto el encuentro de U21 como el de primera división, no se disputaron. Por parte de las autoridades de la liga, aún no se ha comunicado cual será el resultado final del encuentro y tampoco se conocen las posibles sanciones al club serrano.
La 10° fecha continúa bajo el siguiente cronograma:
Viernes 10/10:
- Espigas Vs Colonias y Cerros desde las 20:00 en primera y 22:00 en U21
Domingo 12/10:
- Municipales vs Sierra Chica desde 13:45 en U21 y 16:00 en primera.
- Estudiantes vs Loma Negra desde 15:30 en U21 y 17:45 en primera
- Embajadores vs Recalde desde 16:15 en U21 y 18:30 en primera
- El Fortín vs Racing desde las 12:45 en U21 y 15:00 en primera