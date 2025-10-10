La 10° fecha del torneo local comenzó con una polémica ya que, como se había adelantado en la semana, San Martín no acudió al partido. Según lo explicado por representantes del club al aire de LU32, se había solicitado el cambio de fecha ya que gran parte de sus jugadores debían cumplir con sus respectivos trabajos, pero no se logró llegar a un acuerdo con la dirigencia del Carbonero.

De esta manera, tanto el encuentro de U21 como el de primera división, no se disputaron. Por parte de las autoridades de la liga, aún no se ha comunicado cual será el resultado final del encuentro y tampoco se conocen las posibles sanciones al club serrano.

La 10° fecha continúa bajo el siguiente cronograma:

Viernes 10/10:

Espigas Vs Colonias y Cerros desde las 20:00 en primera y 22:00 en U21

Domingo 12/10: