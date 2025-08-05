La primera fecha del Torneo de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría, que lleva el nombre de "Tito" Alonso, ya es historia y cerró con dos empates. Ambos en un gol, tanto en el Parque Carlos Guerrero como en el Enrique de la Quintana.

En la cancha del "Bata", el que abrió el marcador fue el local. Leonardo Vitale, quién marcó su primer tanto con dicha camiseta, marcó el 1 a 0. Luego, ya en el complemento, Gonzalo Rizzi, de penal, anotó el empate para el equipo de Fernando "Tero" Di Carlo, que después de ocho años, volvió a dirigir al CEO. En el "albinegro" vio la roja Mauricio Peralta, su DT.

Por otro lado, en el Enrique de la Quintana, Hinojo empató 1 a 1 con San Martin de Sierras Bayas. El gol del local lo marcó Lucas Montoya, mientras que Lucas Viera anotó para el "León" serrano. En dicho encuentro, el árbitro fue Dario Vidovi, quién volvió a dirigir en la LFO después de varios años. En Reserva, fue triunfo de Hinojo por 1 a 0 y el resto de los encuentros de dicha categoría se van a ir disputando con el correr de la semana.

La Tabla de Posiciones tiene a Ferro, El Fortin, Loma Negra y Espigas con 3 unidades. Lo siguen Estudiantes, Embajadores, Hinojo y Sierras Bayas con 1. Culminan la tabla Sierra Chica, Colonias y Cerros, Recalde, Municipales y Racing (que quedó libre) con 0.

B.T