Este lunes, con dos partidos, sigue la séptima jornada del torneo “Tito” Alonso que organiza la LFO. A priori, Ferro goleó 4 a 0 a Colonias y Cerros el viernes, en el adelantado de la fecha. Hoy, Loma Negra recibe a Embajadores y Estudiantes visita a Hinojo.

Desde las 20:00, en el predio de la Villa Alfredo Fortabat, el “celeste” recibe al “diplomático”. Ambos, con la ambición de ganar y subirse a la cima de la tabla de posiciones, por lo menos hasta que juegue Municipales. El colegiado será Julián Figueroa. Dos horas antes, se enfrentan en reserva.

Por otro lado, a las 21:00 se cruzan Hinojo y Estudiantes en el “Enrique de la Quintana”. Uno con más obligaciones que otro, pero ambos con la necesidad de sumar para acomodarse en el campeonato. Allí impartirá justicia Luis Frías. Aunque, dos horas antes, jugarán en reserva.

El pasado viernes, en el “Clemente Di Carlo”, Ferro goleó a domicilio a Colonias y Cerros por 4 a 0. Dos de Nicolás Lareau, uno de Juan Manuel Álvarez y otro de Castañares.

Mañana martes, Espigas recibe a El Fortín, solamente en Primera División, desde las 19:00 en la cancha de Embajadores, con el arbitraje de Valentín Pompei. A su vez, San Martín y Recalde se enfrentan en el “Pozo Serrano” desde las 17:15 en reserva y a las 19:30 en Primera, con la particularidad de que Franco Rojas hará su debut oficial como árbitro principal en la máxima categoría local.

Por último, Racing recibe al puntero del campeonato en el “Buglione Martinese”. Desde las 20:00, Nicolás Moreno pitará el comienzo en Primera División, en un encuentro clave. Dos horas antes, se jugará el preliminar.

Tabla de posiciones: Municipales 14; Ferro 13*; Embajadores, Racing y Loma Negra 12; Estudiantes 9; Sierra Chica y Espigas 7; Recalde 6; San Martín y El Fortín 4; Hinojo 2; Colonias y Cerros 1*.

(*) Ya jugaron el partido correspondiente a esta fecha.