Argentina logró un gran triunfo en el Mundial de vóley de Filipinas al derrotar a Francia, vigente por 3-2. De esta manera, los dirigidos por Marcelo Méndez no solo pasaron a octavos de final del certamen, sino que también dejaron afuera al conjunto galo.

El combinado nacional comenzó el encuentro con un gran nivel y sacó dos sets de ventaja. Sin embargo, Francia se pudo reponer y ganó los siguientes dos parciales para llevar la definición a un tie-break. Allí, Argentina aprovechó sus oportunidades y se quedó con el partido tras vencer a los terceros del ranking mundial por 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12.

De esta forma, la Albiceleste accedió a octavos de final tras ganar todos sus partidos del grupo C. El rival de la celeste y blanca en la próxima fase saldrá del duelo entre Italia y Ucrania.