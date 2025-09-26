La octava fecha del torneo “Tito Alonso” de Primera División y Reserva, que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría, comenzará este viernes con un solo partido, mientras que el resto de la jornada se disputará por completo el domingo. Se destaca el “Clásico Moderno” entre Ferro y Racing, con arbitraje de Nicolás Rodríguez y sin visitantes.

Este viernes, Estudiantes abre la fecha recibiendo a Colonias y Cerros, desde las 18 hs en Reserva (Jeremías Dires será el juez) y desde las 20:15 hs en Primera, con el arbitraje de Jerónimo Navas. El “bata” viene de ganar ante Hinojo, mientras que la visita llega de perder ante Ferro.

Ya el domingo, en una jornada plagada de encuentros, el puntero del campeonato abre el día. Municipales recibe a Loma Negra, en Primera desde las 12 hs con Valentín Pompei como árbitro principal, mientras que luego en Reserva (desde las 14:15 hs) se enfrentarán con el arbitraje de Alejandro Córdoba.

También desde las 12 hs, Embajadores recibe en el “Clemente Di Carlo” a San Martín de Sierras Bayas. Allí impartirá justicia Emiliano Peralta. Dos horas más tarde, por una disposición policial, jugará la Reserva, donde dirigirá la joven Martina Palahy.

En el Ricardo Sánchez, El Fortín enfrenta a Hinojo, en lo que será el duelo entre Miguel Diorio y sus exdirigidos. El partido tendrá lugar a las 15:30 hs, con el experimentado Adrián Deber como árbitro. Dos horas antes, desde las 13:15 hs, el partido preliminar entre ambos será dirigido por otra dama: Guadalupe Rodríguez.

En Hinojo, el “Enrique de la Quintana” tendrá a Recalde haciendo las veces de local, recibiendo la visita de Sierra Chica, en un duelo de necesitados. A las 14:15 hs en Reserva (con Gonzalo Moreno como árbitro) y a las 16:30 hs en Primera, con Augusto García como colegiado principal.

Por último, el plato fuerte de la jornada dominical será el duelo entre Ferro y Racing que se disputará en el Domingo Francisco Colasurdo y que se desarrollará sin la posibilidad de público visitante, debido a la disposición de la Policía, teniendo en cuenta los últimos enfrentamientos entre ambos que terminaron con escandalosos cruces entre “barras” en las afueras del estadio. El cotejo tendrá a un árbitro de experiencia como Nicolás Rodríguez y el epicentro será a las 15:30 hs. Dos horas antes, se enfrentarán en Reserva (Miguel Delgado será el encargado de impartir justicia).

En cuanto a los partidos de la Primera División Femenina, se disputarán los tres el día domingo. En principio, Ferro vs Racing jugarán a las 18:30 hs, luego del “Clásico” en Primera masculina, con el arbitraje de Brenda Valiente. Por otro lado, se cruzarán Municipales y Loma Negra, desde las 16 hs, con Tomás Ondícola como juez. Por último, desde las 11 hs, El Fortín recibirá a Colonias y Cerros, con Tobías Méndez como árbitro.