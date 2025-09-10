Federico Chingotto y Alejandro Galán, actuales número 2 del mundo, tuvieron un fuerte comienzo en el Major de París, que se juega en Roland Garros.

Vencieron por 6-3 y 7-5 a Miguel y Nuno Deus y pasaron a octavos de final. El duelo se disputó en el escenario principal del predio.

En la próxima instancia, el olavarriense y el madrileño se enfrentarán a Iñigo Jofre y Alejandro Arroyo, que eliminaron al brasileño Lucas Campagnolo y a David Gala Sánchez por 6-4 y 7-6 (4).

Por su parte, Agustín Torre, el otro olavarriense dentro del circuito, no pudo superar la primera ronda.