El equipo capitaneado por Javier Frana, quebusca repetir la hazaña conseguida en 2016, ya conoce el día y horario para enfrentar a Alemania por los cuartos de final. Será la cuarta jornada del Final 8 y se jugará el jueves 20 de noviembre, no antes de las 12 (horario argentino).

Argentina, Francia, Bélgica, Italia, Austria, España, República Checa y Alemania serán los ocho equipos nacionales que disputarán esta instancia decisiva del certamen.

Argentina viene de vencer a Noruega por 3-2 en primera instancia y luego marcó un contundente triunfo por 3-1 frente a Países Bajos.

Los cruces restantes son: