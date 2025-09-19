Etapa final
Copa Davis: Argentina se enfrentará a Alemania en el Final 8
La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció el calendario del Final 8, que se disputará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, Italia. El combinado nacional comenzará su participación el jueves 20.
El equipo capitaneado por Javier Frana, quebusca repetir la hazaña conseguida en 2016, ya conoce el día y horario para enfrentar a Alemania por los cuartos de final. Será la cuarta jornada del Final 8 y se jugará el jueves 20 de noviembre, no antes de las 12 (horario argentino).
Argentina, Francia, Bélgica, Italia, Austria, España, República Checa y Alemania serán los ocho equipos nacionales que disputarán esta instancia decisiva del certamen.
Argentina viene de vencer a Noruega por 3-2 en primera instancia y luego marcó un contundente triunfo por 3-1 frente a Países Bajos.
Los cruces restantes son:
- Italia vs. Austria
- Francia vs. Bélgica
- España vs. República Checa