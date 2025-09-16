El joven, que partirá este miércoles, contó que la oportunidad surgió porque el entrenador más importante de Argentina armó un Centro de Entrenamiento en Mirandela, Portugal, y que todos los argentinos van allí. A la par, Crimaldi comentó que jugará la Liga de Equipos y que el Club al que va se hace cargo de todos los gastos.

“Tuve muchos altibajos en lo que va del año. Después tuve otros torneos que me han ido muy bien. El objetivo allá es intentar dar lo mejor y disfrutar”, dijo.

Por otra parte, comentó que hace unos años que ya entrena con psicólogo deportivo, con gimnasio y en el CENARD. “Fue un cambio para intentar mejorar lo más posible e irme profesional para allá”, aseguró.

Vale mencionar que Francisco Crimaldi estará por al menos seis meses residiendo en Portugal.