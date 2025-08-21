Cristian Sánchez volvió a ser el entrenador de Pueblo Nuevo en el básquetbol y en la noche del miércoles tuvo su debut nuevamente dando sus primeras indicaciones en la primera fecha del Torneo Clausura de la Asociación de Básquetbol de Olavarría. En la previa a dicho encuentro ante Independiente de Tandil, charló con "60 Minutos" y dio detalles de su lelgada a la institución, qué fue lo que charló con Maceo y cómo afrontará este semestre con el club.

Dentro de las declaraciones, mencionó que "Ya veníamos hablando con el Presidente pero le dije que me llamara cuando el club necesitara un técnico. Mientras haya uno, yo no iba a agarrar, y así fue. Pueblo Nuevo tiene muchas cosas para desarrollar", esbozó Sánchez.

Por otro lado, dijo que "El básquet de Pueblo Nuevo está en plena reestructuración y vamos camino a levantarlo nuevamente. Hemos trabajado mucho en las instalaciones y tener todas las herramientas para poder entrenar. Tenemos un muy buen material humano en las inferiores y en lo más jóvenes, y tenemos algunos grandes con experiencia que acompa��arán bien", explicó en comunicación telefónica con Fabián Casanella y Braian Tiseira.

B.T