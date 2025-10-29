Cristian Tordo: “Los equipos de 25 de Mayo ven como candidatos a los clubes olavarrienses”
El periodista de la ciudad de 25 de Mayo repasó al aire de LU32 el momento de los equipos de dicha región, que forman parte de la misma zona que Racing y Estudiantes, a quienes enfrentarán este próximo fin de semana. El estado de los terrenos de juego, la historia de las instituciones, el primer enfrentamiento del torneo entre ambos y cómo afrontan el Regional Amateur fueron algunos de los temas abordados en “60 Minutos”.
Este martes, en “60 Minutos”, abordamos junto a Cristian Tordo, colega de 25 de Mayo, el presente de los equipos de dicha ciudad, que este fin de semana enfrentarán a Racing y Estudiantes, por la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur. Los clubes partícipes son Sportivo, que ganó la plaza por haber triunfado en el torneo de la Federación Bonaerense Pampeana, y Argentinos, uno de los fundadores de la Liga Veinticinqueña de Fútbol.
“Tienen una forma de jugar muy particular a diferencia de los equipos de Olavarría. El terreno de juego de ambos es distinto al de los demás equipos de la ciudad; es un reducto complicado dónde intentarán hacerse fuertes como en cada torneo, pero tiene sus espacios y será lindo verlo contra los conjuntos olavarrienses”, dictaminó Tordo.
“Los equipos de acá sienten que los candidatos son Racing y Estudiantes; dicen que se presentan para competir y generar experiencia; en cambio, en frente tienen a dos equipos muy importantes no solo de esa ciudad, sino también de la región”, expresó Cristian.