Este martes, en “60 Minutos”, abordamos junto a Cristian Tordo, colega de 25 de Mayo, el presente de los equipos de dicha ciudad, que este fin de semana enfrentarán a Racing y Estudiantes, por la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur. Los clubes partícipes son Sportivo, que ganó la plaza por haber triunfado en el torneo de la Federación Bonaerense Pampeana, y Argentinos, uno de los fundadores de la Liga Veinticinqueña de Fútbol.

“Tienen una forma de jugar muy particular a diferencia de los equipos de Olavarría. El terreno de juego de ambos es distinto al de los demás equipos de la ciudad; es un reducto complicado dónde intentarán hacerse fuertes como en cada torneo, pero tiene sus espacios y será lindo verlo contra los conjuntos olavarrienses”, dictaminó Tordo.

“Los equipos de acá sienten que los candidatos son Racing y Estudiantes; dicen que se presentan para competir y generar experiencia; en cambio, en frente tienen a dos equipos muy importantes no solo de esa ciudad, sino también de la región”, expresó Cristian.