69° entrega
Dembélé se quedó con el Balón de Oro
Luego de una gran temporada con el PSG, el francés fue galardonado por la revista France Football como el mejor jugador de la temporada. Lautaro Martínez fue 20°, Mac Allister 22°.
La 69° edición del galardón se realizó en el Théâtre du Châtelet, de París. Ousmane Dembélé obtuvo el premio, mientras que Lamine Yamal y Vitinha completaron el podio.
Listado de todos los premios entregados:
Balón de Oro masculino: Ousmane Dembelé
Balón de oro femenino: Aitana Bonmatí
Mejor equipo masculino: Paris Saint Germain
Mejor equipo femenino: Arsenal
Premio Gerd Muller al goleador del año: Viktor Gyokeres (M) y Ewa Pajor (F)
Premio Lev Yashin al mejor arquero: Gianluigi Donnarumma -Dibu Martínez fue 8°- y Hannah Hampton (F)
Premio Johan Cruyff al mejor DT: Luis Enrique (M) y Sarina Wiegman (F)
Premio Kopa al mejor jugador jugador joven: Lamine Yamal (M) y Vicky López (F)