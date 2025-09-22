Liga de Fútbol de Olavarría Falló el Tribunal de Penas: multa para Ferro y suspensión para la terna arbitral actuante Este martes por la noche se conoció el fallo del Tribunal de Penas de la LFO acerca de la protesta que presentó El Fortín por el encuentro ante Ferro, en el que el “Carbonero” presentó nueve suplentes cuando debía colocar solo siete. La sanción determinó una multa económica para el equipo de Liggerini y la suspensión de la terna arbitral de dicho cotejo.