La 69° edición del galardón se realizó en el Théâtre du Châtelet, de París. Ousmane Dembélé obtuvo el premio, mientras que Lamine Yamal y Vitinha completaron el podio.

Listado de todos los premios entregados: 

Balón de Oro masculino: Ousmane Dembelé

Balón de oro femenino: Aitana Bonmatí

Mejor equipo masculino: Paris Saint Germain

Mejor equipo femenino: Arsenal

Premio Gerd Muller al goleador del año: Viktor Gyokeres (M) y Ewa Pajor (F)

Premio Lev Yashin al mejor arquero: Gianluigi Donnarumma -Dibu Martínez fue 8°- y Hannah Hampton (F)

Premio Johan Cruyff al mejor DT: Luis Enrique (M) y Sarina Wiegman (F)

Premio Kopa al mejor jugador jugador joven: Lamine Yamal (M) y Vicky López (F)