Disciplinas de las denominadas tradicionales tales como Atletismo, Boxeo, Natación, Ciclismo, Tenis, pero también otras quizás no tan masivas como Tiro o Skate han sido y son parte de este Programa que se traduce en el acompañamiento de la Municipalidad al esfuerzo, compromiso y tenacidad.

Se recuerda que, por un lado, está el Programa de Becas que está destinado a deportistas menores de 18 años que se encuentran entre los mejores rankeados de sus respectivas disciplinas.

Pero, por el otro, también se halla el Programa Espejos, el cual fue creado durante esta gestión municipal “para poder darle una continuidad en el apoyo a nuestros deportistas, que de otra manera se acababa a los 18 años. Nosotros creamos este programa para darle continuidad en el acompañamiento a quienes debido a su rendimiento, trayectoria, dedicación y conducta deportiva, son un ejemplo y un estímulo para que los más chicos se acerquen a la práctica del deporte”, explicó el subsecretario de Deportes y Recreación Juan Agustín Galli.

El programa de Becas en el año 2017 incluyó a 20 deportistas pero durante el presente año son 40 (entre Becas y Espejos) quienes integran esa lista, lo cual deja en evidencia no sólo el crecimiento en el acompañamiento de la Municipalidad, sino también en la cantidad de deportistas que reúnen las condiciones para poder ser parte de estos Programas. “Año a año fue creciendo la cantidad de deportistas y eso tiene que ver con la promoción de la práctica deportiva, con el aumento de la base de deportistas, que es lo que nosotros buscamos”, enfatizó Galli.

Del detalle no puede eludirse la entrega también de cerca de un centenar de subsidios, que también son clave para acompañar a los deportistas locales y favorecer de esta manera a su desarrollo y progreso.

Vale mencionar que los citados programas son destinados únicamente a deportistas individuales, pero del análisis no debe excluirse el acompañamiento permanente que se hace a los deportes en conjunto en la etapa formativa mediante el apoyo logístico, tanto en transporte como en la entrega de materiales, que se le realiza a clubes e instituciones.